May beschuldigt Rusland van aanslag op oud-spion

Rusland zit hoogstwaarschijnlijk achter het vergiftigen van een voormalige Russische spion en zijn dochter, vorige week in een Brits restaurant. Dat heeft de De Britse premier Theresa May gezegd in het parlement.

De aanslag is namelijk gebeurd met een soort gif die door het Russische leger is ontwikkeld, gaf ze als bewijsmateriaal. Ze houdt echter nog voorzichtig voorbehoud: de enige andere verklaring is dat Rusland het gif ‘verloren’ zou zijn.

De aanslag met zenuwgas op Sergej Skripal op zondag 4 maart vond plaats in Salisbury, op een vijftiental kilometer van Porton Down. Daar worden in opdracht van de Britse regering onder andere sarin en VX geproduceerd voor onderzoeksdoeleinden. In Porton Down bevindt zich de grootste voorraad zenuwgassen van West-Europa. Na de aanslag dienden in totaal 21 mensen verzorgd te worden.

“Eerst zaak oplossen”

De Russische president Vladimir Poetin ligt er niet wakker van. Wel waarschuwde hij de Britten, de juiste volgorde te respecteren: eerst de zaak oplossen, dan pas (eventueel) Rusland beschuldigen. Poetin reageerde daarmee op een vrij directe vraag van een BBC-journalist, die vroeg “of Rusland verantwoordelijk is voor de vergiftiging”.

Eerder maandag had Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov eenzelfde laconieke benadering van de speculaties over Russische overheidsschuld bij de zaak-Skripal. “De man werkte voor de Britse geheime dienst. Het voorval deed zich voor op Britse bodem. Is dit dan een zaak die Rusland betreft?”

‘Gevaarlijk spelletje’

Minder laconiek rageerde de Russische ambassade in Londen. De Britse regering speelt “een gevaarlijk spelletje” met de publieke opinie en slaagt er niet in, de anti-Rusische campagne van de media te overstijgen, luidde het in een communiqué. Zulk beleid “zet niet alleen het onderzoek op het verkeerde spoor, maar (...) houdt het risico in zich van ernstige gevolgen voor een lange tijd” van de Brits-Russische relaties.