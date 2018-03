YouTuber maakt hilarische parodie op ‘Temptation Island’: “Iedereen gaat vreemd, maar toch niet Tim?”

Daan Verschueren uit Baal heeft op YouTube opnieuw de avonturen op ‘Temptation Island’ onder de loep genomen. Tijdens het vorige seizoen scoorde hij met zijn parodie ‘Marvin van bil?’ een hitje, nu probeert hij hetzelfde met ‘#tochnietdentim’.

“Vorige week lekten er beelden uit waarin we zien hoe Tim zogezegd zijn Deborah bedriegt”, legt Daan uit bij zijn ‘Temptation Island’-parodie. “Ik kan mij niet voorstellen dat de hondstrouwe Tim zou liggen friemelen met Cherish, en geloof dat er met die beelden gefriemeld is. Daarom maakte ik speciaal voor hem dit liedje. Want iedereen gaat vreemd, maar toch niet den Tim.”