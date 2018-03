2 op 3 Belgen wil verplichte dienstplicht weer invoeren

65 procent van de Belgen is voorstander van de herinvoering van de militaire dienstplicht, of de invoering van een vorm van burgerplicht. Dat blijkt uit een enquête van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws. Opvallend: het zijn vooral de Walen (78 procent) die vóór zijn, in Vlaanderen (58 procent) is het enthousiasme al heel wat minder.

De dienstplicht werd in België op 1 januari 1994 “voor onbepaalde tijd opgeschort”. Maar sinds Zweden de verplichte legerdienst vorig jaar weer invoerde, en ook de Franse president Emmanuel Macron vorig maand plannen in die richting aankondigde, weerklinkt ook in ons land op tijd en stond de roep om jonge mensen een tijdlang verplicht naar het leger te sturen “om hen karakter bij te brengen”.

Uit de peiling die marktonderzoeksbureau Ipsos uitvoerde bij 2.496 respondenten blijkt dat er voor die stelling een meerderheid te vinden is: 65 procent van de Belgen is pro. Al vallen wel de grote regionale verschillen op: in Wallonië is 78 procent voorstander, in Brussel 70 procent, maar in Vlaanderen is dat maar 58 procent.

Ook opvallend: bij de respondenten tussen 18 en 34 jaar oud (met andere woorden: de categorie die zelf nog in aanmerking komt voor dienstplicht) is de meerderheid (53 procent) tégen, al wil dat dus zeggen dat 47 procent er geen bezwaar tegen heeft om een jaar lang milicien te moeten worden. Hoe ouder de ondervraagden, hoe groter de steun voor de herinvoering van de dienstplicht: 66 procent van de 35 tot 54-jarigen, en 77 procent bij de 55-plussers. Tussen de antwoorden van mannen (67 procent) en vrouwen (63 procent) is er dan weer weinig verschil op te tekenen.

Minister van Defensie Vandeput is geen voorstander Foto: Photo News

Minister van Defensie: “Niet het antwoord op de problemen die we hebben”

De dienstplicht werd in ons land destijds afgeschaft omdat het te duur en onproductief was, ten bewijze de clichés over dienstplichtigen. Daarom is minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) ook geen voorstander. “Als je mij vandaag vraagt of het een antwoord is voor de problemen die wij hebben, moet ik jammer genoeg ‘neen’ zeggen”, laat hij weten in een reactie aan VTM Nieuws. “We hebben vandaag een professioneel leger dat gericht is op bijdragen in het buitenland. We hebben dus hooggespecialiseerde mensen nodig die lange trainingen volgen.”

Enkel oppositiepartij Vlaams Belang is dan ook voorstander, al vindt ook staatssecretaris Theo Francken (N-VA) het een debat waard.