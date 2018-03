Twee verdachten opgepakt voor voyeurisme op Gentse hogeschool

De Gentse politie heeft twee verdachten opgepakt in het onderzoek naar de stiekem gefilmde beelden in de sporthal van de Hogeschool Gent.

De eerste verdachte werd gisteravond gearresteerd. De man werd intussen al verhoord, en wordt vanavond voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Omstreeks 16 uur werd ook een tweede verdachte gearresteerd, ook hij wordt momenteel verhoord door de onderzoekers. De dader (of daders) riskeert een celstraf van tien jaar, omdat één van zijn slachtoffers minderjarig zou zijn. Voyeurisme is sinds 2016 strafbaar.

Zaterdag bleek dat een voyeur beelden van Vlaamse vrouwen in de douches van het sportcomplex van de Gentse hogeschool HoGent op een Nederlands internetforum had geplaatst. Daarop vroeg de politie iedereen die gefilmd werd of die denkt gefilmd te zijn om een klacht in te dienen bij de politie.

De dader kwam maandagochtend nog online om alle beelden die hij er de voorbije weken, maanden en jaren gepost heeft, te wissen. Dit weekend wiste de persoon in kwestie ook al beeldmateriaal. De voyeur plaatste onder de gebruikersnaam ‘dgeedb’ tussen september 2016 en vorige maand beelden online, die veelvuldig bekeken werden door de ruim 170.000 gebruikers.