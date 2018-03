Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, pleit ervoor dat leerkrachten al veel vroeger dan het vijfde of zesde leerjaar over relaties en seksualiteit praten met hun leerlingen. Dat kan volgens hen zelfs al vanaf het eerste leerjaar.

“Nee, je hoeft een kind van zes nog niet uit te leggen wat seks is”, zegt Boris Cruyssaert, woordvoerder van Sensoa. “Maar je kan wel al onderwerpen aanbrengen waarover kinderen vragen hebben op die leeftijd, zoals het verschil tussen liefde en vriendschap, de verschillende gezinsvormen of de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. Of uitleggen waarom de juf zwanger is, zonder dat je meteen alles vertelt.”

Sensoa doet zijn oproep naar aanleiding van de Week van de Lentekriebels, die vandaag begint. Volgens de organisatie mag seksuele opvoeding op school zich niet beperken tot één of twee momenten, en ligt de focus nog te veel op het technische aspect van seksualiteit en manieren om niet zwanger te worden. “Bij jongeren horen we dat ze graag meer informatie willen over dingen als verliefdheid, relaties, versieren, …. Ze zijn dan vaak op een leeftijd waarop ze vooral informatie aannemen van hun leeftijdsgenoten, maar die is niet noodzakelijk juist. Dat zou je kunnen opvangen door bijvoorbeeld discussies of gesprekken aan te gaan in de klas, waarbij verschillende visies aan bod kunnen komen en de leerkracht wel juiste informatie geeft.”

En net zoals seksuele opvoeding zich niet mag beperken tot ‘dé les’, zou ook de rol van ouders niet beperkt mogen blijven tot ‘hét grote gesprek’ met hun kinderen. “Roep ze niet op het moment in de zetel om het erover te hebben, dat is voor niemand comfortabel. Probeer erover te praten als je een aanknopingspunt hebt vanuit hun leefwereld: een onderwerp op radio of tv bijvoorbeeld, of een gesprek aan de eettafel.”

Door kinderen al vanaf jonge leeftijd in te lichten over relaties en seksualiteit, hoopt Sensoa de jongeren weerbaarder te maken. “Het helpt jongeren om te leren waar hun grens ligt en die grens ook te benoemen”.