Hardleerse garagehouder maakt testrit tegen 200 kilometer

De Nederlandse politie heeft zondagnacht een man aangehouden die met hoge snelheid over de A2 bij Nederweert raasde. De man, een garagehouder uit Harderwijk, was een testritje aan het maken met een nieuwe auto.

De politie zette de achtervolging in waarbij snelheden boven de tweehonderd kilometer per uur werden gehaald. Uiteindelijk wisten de agenten de man bij de kraag te vatten. Het rijbewijs van de bestuurder werd ingevorderd en de man kreeg een fikse boete.

Hardleers

Nog geen twee uur later, kreeg de politie in Nederlands-Limburg een telefoontje van hun collega’s uit Brabant. De man was opnieuw achter het stuur gekropen en werd voor de tweede keer die nacht staande gehouden. Deze actie kwam hem op een nachtje cel te staan.