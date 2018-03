Sebastian Langeveld juicht minder renners per ploeg toe: “Van mij mag er zelfs nog eentje af”

Sinds dit seizoen bestaan de wielerploegen niet meer uit acht, maar wel uit zeven renners tijdens wedstrijden. Dat besloot de UCI vorig jaar om zo de veiligheid in het peloton te verhogen. Sebastian Langeveld is na Parijs-Nice tevreden over de verandering. “Hoe minder renners, hoe moeilijker om de koers te controleren”, zei hij aan de Nederlandse publieke omroep NOS.

Dit seizoen zijn er maximaal 176 renners in plaats van 198 toegelaten in het peloton. Sebastian Langeveld is tevreden met de kleinere ploegen in het peloton. De renner van EF Education First-Drapac zegt dat de koers daardoor spannender is. “Hoe minder renners, hoe moeilijker om de koers te controleren”, zei hij na Parijs-Nice aan de NOS.

De Nederlander eindigde 57ste in de Franse rittenkoers en merkte al verschil . “In het peloton merk je dat de ploegen meer moeten nadenken over hoe en wanneer ze hun renners inzetten. Het is ook beter voor de veiligheid, zeker wanneer je bijvoorbeeld met de hele ploeg bij elkaar wil blijven.”

“Van mij mag het zelfs naar zes man gaan”

Langeveld wil zelfs naar nog minder renners per ploeg gaan. “Van mij mag het naar zes man gaan. Dat is al een paar jaar het geval in de Ronde van Engeland. Dan krijg je geweldige koerssituaties. Sprintersploegen moeten controleren, maar ook hun sprinttrein moet intact blijven, met zes man is dat nog veel moeilijker. Dat is zowel voor de kijker als voor de aanvallende renner interessant”, vertelt de Nederlander aan de NOS.

In de drie grote rondes, Giro, Tour en Vuelta, bestaan de ploegen uit acht in plaats van negen renners. Voor het effect daarvan is het wachten op de Ronde van Italië, die start op 4 mei 2018.