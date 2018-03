Klein foutje van de Canadezen bij ontvangst van de koning: was het nu België of Duitsland?

Koning Filip en koningin Mathilde brengen dezer dagen een staatsbezoek aan Canada. Normaliter gaat zo’n officiële reis gepaard met bijzonder gedetailleerde voorbereidingen, maar ditmaal is er blijkbaar toch iets fout gelopen: de Canadese gouverneur-generaal Julie Payette heette ons vorstenpaar welkom in het Duits en het Frans, maar niet in het Nederlands. En toen de Canadezen de boom aanwezen die koningin Fabiola aanwees in 1977, bleek dat te gebeuren met een Duits vlaggetje...

Verwisselt ze Duits met Nederlands? Canadese gouverneur-generaal @GGJuliePayette heet “König” en “Königin” “willkommen in Canada”. Daarna ook “bienvenue” in Frans. Geen “welkom” in Nederlands. #BelCan2018 pic.twitter.com/g1AoBAXnYE — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) 12 maart 2018

Oeps, foutje. Canadezen signaleren boom die koningin Fabiola in 1977 heeft geplant in Ottawa tijdens eerste Belgisch staatsbezoek met Duits(!) vlagje. Nadat Belgische media hen daar attent op maken, grijpen ze in. #BelCan2018 pic.twitter.com/pSPIqZMzaJ — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) 12 maart 2018