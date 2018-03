Hazard en Courtois mikken op stunt in Camp Nou, ook Lukaku, Fellaini en Nainggolan willen doorstoten

Hazard en co hopen op een stunt tegen Messi in Camp Nou. Foto: Action Images via Reuters

Barcelona en Chelsea strijden woensdag in Camp Nou voor een plaats in de kwartfinales van de Champions League. De heenwedstrijd van de achtste finales eindigde vorige maand in Londen op 1-1.

Barcelona had op Stamford Bridge het meeste balbezit, maar het was Chelsea dat de beste kansen kreeg. Na een treffer van Willian leken de Engelsen het te gaan halen, maar de onvermijdelijke Messi sleepte alsnog de gelijkmaker uit de brand. Barça is favoriet, maar Chelsea-coach Antonio Conte heeft ongetwijfeld een plannetje klaar om Messi en co af te stoppen. De Italiaanse trainer rekent daarvoor op sluitstuk Thibaut Courtois en de flitsen van Eden Hazard.

Dinsdag probeert Romelu Lukaku zich met Manchester United tegen Sevilla te plaatsen voor de volgende ronde. Tijdens de heenmatch in Spanje vielen geen goals. ManU kan wel opnieuw rekenen op breekijzer Marouane Fellaini, die een tijd out was met de knie en afgelopen weekend zijn comeback vierde.

Fellaini viel in tijdens de match tegen Liverpool. Foto: Photo News

AS Roma rekent op Nainggolan

Nog dinsdag hoopt AS Roma de 2-1 nederlaag uit de heenwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk recht te zetten. Met de Oekraïners zakt een taaie tegenstander af naar de Italiaanse hoofdstad, maar Radja Nainggolan lijkt net op tijd zijn topvorm weer beet te hebben. De Rode Duivel nam afgelopen weekend in de 3-0 zege tegen Torino twee assists voor zijn rekening.

Nainggolan tijdens de wedstrijd tegen Torino. Foto: Photo News

In de return tussen Besiktas en Bayern München staat woensdag, na de 5-0 eindstand in Duitsland, niets meer op het spel. De Turken zijn, een gigantisch mirakel buiten beschouwing gelaten, al zeker van de exit, terwijl de Duitse kampioen zijn krachten kan sparen voor de komende rondes.

Liverpool, Real Madrid, Manchester City en Juventus verzekerden zich eerder al van een plek bij de laatste acht.

(belga)