Man zwaargewond na steekpartij in Meeuwen-Gruitrode

Meeuwen-Gruitrode - In de nacht van zaterdag op zondag raakte een man uit Meeuwen-Gruitrode zwaargewond bij een steekpartij in de Edmond van Bocholtzstraat. Politie CARMA arresteerde een verdachte.

Zondag rond 3.20 uur vond in de Edmond van Bocholtzstraat een steekpartij plaats. Een 48-jarige man uit Meeuwen-Gruitrode raakte zwaargewond door een messteek in de buik, maar verkeerde niet in levensgevaar. De feiten kaderen in een relationeel conflict.

Een 41-jarige verdachte uit Meeuwen-Gruitrode werd gearresteerd bij de woning waar de steekpartij plaatsvond. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. De veertiger werd maandagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en werd aangehouden.