Sagan blijft op magistrale wijze recht en spurt naar tweede plaats in Tirreno

In de slotfase van de voorlaatste rit van de Tirreno-Adriatico werd het peloton opgeschrikt door een val. Fernando Gaviria tikte het achterwiel van zijn ploegmaat Richeze aan en smakte tegen de grond. Sagan reed in de buurt van de Colombiaan en hield zichzelf op magistrale wijze recht, maar verloor wel wat plaatsen in het peloton. Even later spurtte de wereldkampioen naar de tweede plaats, na Marcel Kittel.

Op acht kilometer van de streep smakte Gaviria tegen de grond nadat hij zelf het achterwiel van Richeze aantikte. Voor Peter Sagan het signaal om zijn beste stuurmanskunsten nog eens boven te halen. De Slovaakse wereldkampioen kon zich nog net recht houden en eindigde nog tweede in de rit. Marcel Kittel was de snelste in de spurt.