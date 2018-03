Anderhalf uur aanschuiven na ongeval op E313 richting Hasselt

Ham - Op de E313 vanuit Ranst richting Hasselt is een ongeval gebeurd met vier wagens ter hoogte van Ham. De weg is vrijgemaakt, maar er staat momenteel nog een file vanaf Herentals-Industrie.

Wie van Antwerpen richting Luik moet, rijdt het best via Brussel. Bestuurders vanuit Gent rijden volgens het Vlaams Verkeerscentrum ook beter via Brussel.

#E313 De weg is vrijgemaakt in Ham richting Lummen. Hou nog rekening met een lange file vanaf Herentals-Industrie. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 12 maart 2018

#E313 update ongeval Ham. Er moeten nog 4 voertuigen getakeld worden. Anderhalf uur aanschuiven. Je volgt best één van de omleidingen. https://t.co/G8klGbabDZ — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 12 maart 2018