Te koop: het huis uit ‘10 Things I Hate About You’

Het huis met het iconische balkon waarop Katarina (Julia Stiles) in 1999 wegdroomde over Patrick (Heath Ledger) in ‘Ten Things I Hate About You’ staat voor het eerst in dertig jaar te koop. Prijskaartje? Omgerekend 1,3 miljoen euro, maar daarvoor krijgt de nieuwe eigenaar heel wat in de plaats.

De woning werd gebouwd in 1907, op het einde van het Victoriaanse tijdperk. Het huis bevat vandaag nog steeds origineel Victoriaanse houtwerk, waaronder spectaculaire uitgehouwen houten trapleuningen en schoorsteenmantels. De nieuwe eigenaar krijgt verder vijf slaapkamers, 3 badkamers, een wijnkelder en een privéspa. De kelder is volledig gerenoveerd en heeft een bar - de ideale plek om feestjes te organiseren.