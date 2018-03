Kittel klopt Sagan opnieuw in Tirreno-Adriatico, Gaviria gaat onderuit in finale

Marcel Kittel heeft de zesde en voorlaatste etappe in Tirreno-Adriatico gewonnen. Hij was na 153 kilometer in Fano de snelste in een massasprint, net als in de tweede etappe was hij net iets sneller dan Peter Sagan. Quick Step Floors werd in de laatste tien kilometer onthoofd toen sprinter Fernando Gaviria ten val kwam. Michal Kwiatkowski haalde wel zonder ongelukken de finish en blijft leider: morgen op de slotdag zal de afsluitende tijdrit beslissen over eindwinst.

De laatste etappe in lijn was een laatste kans voor de spurters. Vier renners trokken erop uit: de Let Krists Neilands (ICA), de Rus Artem Nych (GAZ), de Italiaan Jacopo Mosca (WIL) en de Duitser Marcus Burghardt (BOH).

Toen het peloton leek te naderen, liet een onvermoeibare Markus Burghardt met nog 75 kilometer te gaan zijn drie medevluchters achter: hij beschikt duidelijk over de geschikte voorjaarsvorm met het oog op de klassiekers, in dienst van wereldkampioen Peter Sagan. Tegen een jagend peloton was hij echter kansloos en op 18 kilometer van de streep werd hij ingerekend.

Gaviria gaat onderuit

Quick Step Floors nam meteen de koers in handen, in dienst van hun sprinter Fernando Gaviria. Op acht kilometer was de Colombiaan echter één van de voornaamste slachtoffers in een massale valpartij: hij reed zelf tegen het achterwiel van zijn voorganger en veroorzaakte de tuimelperte. Peter Sagan kon net recht blijven maar verloor wel heel wat plaatsen. Ook Geraint Thomas stond even met pech aan de kant maar werd opgewacht door zijn ploegmaats Moscon, Castroviejo en… Chris Froome.

Ontregelde sprint

Quick Step Floors veranderde dan maar het geweer van schouder en Maximiliano Richeze werd de sprinter-van-dienst. Sagan wurmde zich echter ook weer naar voren en sprintte mee voor de zege. Marcel Kittel maakte het echter af, voor de wereldkampioen en Richeze. Jens Debusschere (Lotto Soudal) sprintte nog naar de zesde plaats.

Michal Kwiatkowski haalde zonder ongelukken de finish en blijft leider. Morgen/dinsdag eindigt de Italiaanse rittenkoers met een individuele tijdrit over 10 km in San Benedetto del Tronto. Kwiatkowski heeft drie seconden voorsprong op de Italiaan Damiano Caruso (BMC) en 23 seconden op de Spanjaard Mikel Landa (Movistar). Tiesj Benoot (Lotto Soudal) is achtste en eerste Belg op 39 seconden.

Ben Hermans gaf op: hij werd op 40 kilometer van de streep los uit het wiel gereden. Hij sukkelde eerder al met de luchtwegen

en nam al anitbitica maar dat bracht geen soelaas, waardoor hij besloot om op te geven.

¡Victoria de Marcel Kittel! Por delante de Sagan y Richeze el alemán. #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/n0oNUqY32F — Alpe d'Huez B&T (@Alpe__dHuez) 12 maart 2018

Kittel: "Het ziet er wel goed uit voor Sanremo"

Het is de tweede zege van Kittel in deze Tirreno (en van dit seizoen), ook in de tweede etappe was hij net iets sneller van Sagan. Hij kreeg twee kansen in deze Tirreno en maakte ze allebei af. "Hier ben ik heel blij mee", zei hij maandag na afloop van zijn zege in Fano. "Toen die valpartij gebeurde, zat ik net links van de Quick-Step Floorsrenners. Seconden later hoorde ik dat Fernando betrokken was in de valpartij. Dat is jammer voor hem, maar wij bleven met de ploeg gewoon gefocust op ons doel en het draaide goed uit."

In de openingswedstrijden in het Midden-Oosten verloor Kittel sprint na sprint of kwam hij soms zelfs niet eens aan sprinten toe. Nu draait zijn trein wel op volle toeren, ook al waren z'n vaste pionnen in Parijs-Nice aan de slag omdat hij daar oorspronkelijk zou koersen. "Mijn ploegmaten leverden vandaag schitterend werk", oordeelde de Duitser. "Ik ben zeer trots op hen en er valt niets te klagen. We hebben de wedstrijd gecontroleerd en ik ben zeer blij met de zege voor de ploeg."

Kittel liet na zijn eerste zege vorige week doorschijnen dat hij wel eens zijn debuut zou kunnen maken in Milaan-Sanremo "om ervaring op te doen". "Ik heb altijd gezegd dat een beslissing na deze koers zou vallen. Maar ik geef toe: het ziet er wel goed uit na twee ritzeges", liet hij zich dan toch ontvallen in het flash-interview.

Kwiatkowski: "Greg Van Avermaet was echt heel snel"

"Drie seconden is weinig en ik wilde vandaag graag onderweg die bonificatieseconden grijpen", aldus Kwiatkowski. "Ik heb het geprobeerd, maar BMC was me te slim af, Greg (Van Avermaet) was echt heel snel. Het zou jammer zijn als ik de Tirreno verlies met 1 of 2 seconden door deze sprint, dan zou ik echt wel 'pissed' zijn, maar goed, al bij al kom ik er nog goed vanaf na deze nerveuze rit en moet ik het positieve onthouden van deze dag."



Morgen/dinsdag staat de slottijdrit van 10 km op het programma. Vreest hij ploegmaat Geraint Thomas, de specialist bij uitstek? Al kan de Pool ook goed uit de voeten in een proef tegen de klok. "Geraint verloor al redelijk veel tijd (hij staat op 29 seconden), dus dat wordt misschien wel moeilijk voor hem, al zou ik ook blij zijn als hij de eindwinnaar wordt", klonk het collegiaal. "Damiano Caruso wordt ook een taaie klant. Drie seconden is niet veel en hij rijdt als Italiaan voor eigen volk. Dat zal hem zeker extra motiveren."

Uitslag:

1. Marcel Kittel (Team Katusha - Alpecin)

2. Peter Sagan (BORA - hansgrohe)

3. Maximiliano Richeze (Quick-Step Floors)

4. Sacha Modolo (Team EF Education First - Drapac)

5. Zdenek Štybar (Quick-Step Floors)

6. Jens Debusschere (Lotto - Soudal)

7. Marco Canola (Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini)

8. Simone Consonni (UAE Team Emirates)

9. Eduard Michael Grosu (Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini)

10. Rick Zabel (Team Katusha - Alpecin)

Stand:

1. Michal Kwiatkowski

2. Damiano Caruso +3”

3. Mikel Landa +23”

4. Geraint Thomas +29”

5. Rigoberto Urán +34”

6. Adam Yates +36”

7. Davide Formolo +37”

8. Tiesj Benoot +39”

9. George Bennett +41”

10. Jaime Rosón +47”