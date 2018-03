Trump: “VS en EU gaan spreken over eliminatie hoge tarieven en handelsbelemmeringen”

Brussel - De Amerikaanse minister van Economische Zaken Wilbur Ross zal met vertegenwoordigers van de Europese Unie het gesprek aangaan over “de eliminatie van hoge tarieven en obstakels die ze tegen de Verenigde Staten gebruiken”. Dat heeft president Donald Trump maandag aangekondigd op Twitter.

Trump zette vorig week de handelsrelaties met de Europese Unie op scherp met zijn besluit om vanaf 23 maart invoertarieven van respectievelijk 10 en 25 procent te heffen op aluminium en staal. Willen de Europeanen aan die hogere tarieven ontsnappen, dan zullen ze volgens Trump komaf moeten maken met de “vreselijke belemmeringen en douanerechten op Amerikaanse producten”. Zo ergert de president zich aan de Europese invoertarieven voor auto’s.

Bij de Commissie toonde men zich maandag niet onder de indruk. “Alvorens iemand met stenen begint te gooien, vergewist hij zich er best van dat hij niet in een glazen huis woont”, reageerde een woordvoerder. Zo klopt het volgens de zegsman dat de Europese tarieven voor auto’s hoger zijn (10 tegen 2,5 pct), maar de VS hanteren dan weer hogere tarieven voor vrachtwagens en terreinwagens (25 tegen 14 pct).

De woordvoerder voegde toe dat beide handelsmachten globaal genomen open staan voor elkaars producten. Het gemiddelde Europese invoertarief bedraagt zo’n 3 procent, het gemiddelde Amerikaanse invoertarief 2,4 procent.

Over de hogere invoerheffingen op staal en aluminium sprak eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström het voorbije weekende met de Amerikaanse handelsgezant Robert Lightizer. Dat bracht de Commissie echter nog geen duidelijkheid over de procedure en criteria die aangewend zullen worden voor eventuele vrijstellingen. De Commissie vraagt zo’n vrijstelling voor de Europese export naar de VS.