Landbouwminister kondigt hervormingen aan bij het Voedselagentschap na vleesfraude: “Maffiapraktijken”

Toen speurders eind februari binnenvielen bij het in opspraak geraakte slachthuis Veviba, bleek dat ruim 70 procent van het gecontroleerde vlees niet in orde was. “Dit doet denken aan maffiapraktijken”, aldus Landbouwminister Denis Ducarme (MR). Hij kondigt bovendien aan dat er hervormingen worden doorgevoerd bij het Voedselagentschap FAVV.

Maandagmiddag wordt er in de Kamer het fraudedossier rond slachthuis Veviba besproken met onder meer ministers Maggie De Block van Volksgezondheid (Open VLD) en Denis Ducarme van Landbouw. Laatstgenoemde liet geen twijfel bestaan over wat hij van de kwestie vindt. “Dit doet denken aan maffiapraktijken”, zei hij.

iMinister Ducarme. Foto: BELGA

Volgens Ducarme vond de huiszoeking bij Veviba op 28 februari plaats. Daar werden 200 paletten vlees gecontroleerd. Met maar liefst 138 bleek iets mis te zijn. Zelfs met producten die niet voor menselijke consumptie geschikt zijn. Bovendien werd er bevroren vlees aangetroffen met op het etiket een datum van invriezen die maanden in de toekomst lag.

Hervormingen

Ducarme liet weten dat er hervormingen worden doorgevoerd bij het Voedselagentschap FAVV. Hij wil een audit naar de controles en controleprocessen bij het FAVV en die zal gevolgen hebben op de manier waarop het agentschap controleert en informatie doorspeelt naar de politiek.

Geen gevaar voor consument

Minister De Block stelde dat er geen gevaar is geweest voor de consument door de vleesfraude bij Veviba, zo blijkt uit cijfers rond voedselvergiftiging en salmonella.

“We moeten er alles aan doen om de consument te beschermen”, voegde minister Kris Peeters van Economie (CD&V) eraan toe, “maar er ook voor zorgen dat niet de hele sector getroffen wordt door dit incident.”

Verder gaf Peeters een onderzoek in te willen stellen naar het personeel van Veviba. Volgens hem werkten er uitzendkrachten uit Portugal en Luxemburg.

“Fraudeurs die bewust regels omzeilen”

Ook Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, is hard voor het slachthuis. “De frauduleuze praktijken van enkelingen dreigen het imago van de hele sector aan te tasten.”

Fevia spreekt over een “vorm van concurrentievervalsing voor de vele Belgische voedingsbedrijven die dagelijks investeren in kwaliteit en voedselveiligheid”, aldus voorzitter Jean Eylenbosch voor de commissie. “Voor hen is de affaire Veviba een harde klap. We kunnen niet aanvaarden dat de hele sector over één kam wordt geschoren met fraudeurs die bewust de regels omzeilen.”

De Belgische voedingsindustrie investeerde de voorbije jaren aanzienlijk in voedselveiligheid en heeft op dat vlak een sterke reputatie opgebouwd, wat zich internationaal vertaalt in meer export, aldus Fevia. “Vanuit andere landen kijkt men op naar het Belgische systeem om voedselveiligheid te bewaken, met de combinatie van autocontrole, meldingsplicht en controle door het onafhankelijke Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV).” Maar volgens directeur-generaal van Fevia, Chris Moris, is niemand “100 procent immuun voor fraude door een partij die bewust de regels omzeilt”.

FAVV: “We gaan transparant te werk”

Volgens Herman Diricks, topman bij het FAVV, gaat het voedselagentschap transparant te werk. “Er zijn 15 controleurs voor 140 slachthuizen”, zei hij. Diricks voegde eraan toe dat er vier keer per jaar wordt gecontroleerd bij slachthuizen. Die zijn allemaal onaangekondigd. “Op onze website is te zien hoe vaak we inspecties uitvoeren en waar we dat doen.”

Diricks bevestigde dat het FAVV een klacht kreeg uit Kosovo in september 2016 over vlees van Veviba. Ducarme gaf eerder aan dat daardoor de bal aan het rollen kwam, omdat de producten niet overeenkwamen met de etiketten die erop geplakt zaten. Ducarme wilde weten waarom het anderhalf jaar geduurd heeft voordat er controles werden uitgevoerd bij Veviba.

Vlees voor afval in gehakt

Volgens Diricks is er op basis van de klacht een inspectie geweest, maar kon Veviba niet in één worden gecontroleerd door de grootte van het bedrijf: het terrein beslaat meerdere hectaren. Bij de inspectie werden “enkele vaststellingen” gedaan. Zo werd vlees dat niet gebruikt mag worden voor consumptie in bakken die bij het afval horen, geplaatst. Later werd het toch gebruikt voor het maken van gehakt.

Later werd overgegaan tot sluiting van de koelhuizen, omdat er andere dingen werden aangetroffen die niet in de haak waren. Het dossier werd daarop onmiddellijk overgemaakt naar het parket, aldus de topman. Diricks benadrukte dat het FAVV de “normale, regelmatige controles” uitvoerde bij Veviba.

Vraag voor ontslag FAVV-topman

Kamerlid Annick Lambrecht (SP.A) reageert verbolgen op het verhaal. Ze stelt dat het Rekenhof al meer dan een jaar geleden om een volledige doorlichting van het FAVV vroeg en zelfs concrete aanbevelingen deed. “Hier is niets mee gedaan.” Vanuit de SP.A kwam opnieuw de vraag voor het ontslag van Diricks.

Volg de Kamercommissie hier: