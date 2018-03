Ridders van Heco houden groot feestweekend

Tongeren - Zaterdag 10 maart vond de 37ste Prinsessenaanstelling van de Ridders van Heco plaats en op zondag 11 maart de Seniorendansant in zaal Volksontwikkeling in Tongeren.

Het feest opende met een receptie met een hapje en een drankje, en werd de titel van “ Ere Heco Ridder “ verleend aan Creten Francois. De aftredende Opperridder Roger en Jeugdprinses Aurélie werden uitgewuifd op een bijzondere manier, zij werden ingesmeerd met behanglijm en moesten zich daarna wentelen in uitgestrooide confetti. De avond werd verdergezet met de bekendmaking van de Prinses Nicky I en de Jeugdprinses Amber I. Daarna kon het feest losbarsten met een optreden van Tim Schalkx voor de meer dan 600 feestvierders, waaronder ook vele andere carnavalsgroepen en de Stadsprins, dit tot in de late uurtjes.

Op zondag 11 maart werd het feestweekend afgesloten met een Seniorendansant, als muzikale omlijsting “ That’s Life” en optredens van Johnny Mitchell, Duo Jefke & Valere en Bjorn C. Er werd volop gedanst en gefeest met de senioren, de zaal was helemaal volzet door de grote opkomst . De voorzitter van “ Ridders van Heco “, Smullenberghs Jean was dan ook een zeer gelukkig man met deze feestelijke geslaagde 2-daagse.