Franse modeontwerper Hubert de Givenchy overleden

De Franse modeontwerper Hubert de Givenchy is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn partner Philippe Venet bevestigd.

Herinnert u zich Audrey Hepburn in haar zwarte jurk uit Breakfast at Tiffany’s? Jackie Kennedy in haar bloemetjesjurk toen ze voor het eerst Frankrijk bezocht als first lady ? Het zijn allebei creaties van ontwerper Hubert De Givenchy, de couturier die zijn hoogdagen beleefde in de jaren ‘50, de gouden jaren van de Parijse couture.



Hubert James Taffin de Givenchy, geboren in 1927, was de tweede zoon van een Franse adellijke familie. Hij vertrok naar Parijs toen hij zeventien was, studeerde er aan de École des Beaux-Arts en leerde het vak bij couturiers als Jacques Fath, Robert Piguet, Lucien Lelong en Elsa Schiaparelli. In 1952 richtte hij zijn eigen modehuis op en presenteerde hij zijn zogenaamde ‘séparables’, lichte rokjes en blouses met pofmouwtjes die je onderling kon combineren, een nieuwigheid voor die tijd. Hij presenteerde ze in ruw katoen, een stof die enkel gebruikt werd om pasmodellen te maken, en liet ze pas later uitvoeren in de definitieve, duurdere stukken. Uit die eerste collectie is vooral de Bettina bijgebleven, een witte blouse met immense mouwen, die geshowd werd door zijn vaste mannequin Bettina.

Givenchy is geen ontwerper van prints en tierlantijntjes: zijn ontwerpen zijn meestal strak, met veel aandacht voor de lijnen, meestal in effen kleuren zoals zwart, rood en blauw. Iconen van zijn hand zijn onder meer een babydolljurk die hij inspireerde op het werk van zijn idool en latere vriend Christobal Balenciaga, de 'ballonjas' met opstaande kraag en afhangende mouwen en de 'zakjurk' waarmee hij één van de grondleggers van 'casual chic' werd. Hij maakte ook de de zwarte mantel die Wallis Simpson, de hertogin van Windsor, droeg op de begrafenis van haar man Edward, en de lange bloemetjesjurk die Jackie Kennedy droeg bij het eerste officiële bezoek aan Frankrijk als first lady.

Audrey Hepburn, zijn muze

In 1954 lanceert Givenchy zijn eerste prêt-à-portercollectie, in 1956 is hij de eerste ontwerper die zijn kleding tegelijk aan de pers en de klanten toont. Onder die klanten zitten heel wat grote namen: Lauren Bacall, Elisabeth Taylor in Greta Garbo lieten zich al eens in het nieuw steken door Givenchy. Maar zijn grootste muze is altijd Audrey Hepburn geweest: hij kleedde haar voor films als Roman holiday (1953), Sabrina (1954), Funny face (1957) en Breakfast at Tiffany’s (1961), maar ook privé droeg ze altijd zijn kleren. Toen Givenchy in 1957 een eigen parfumcollectie lanceerde met de geuren De en L’Interdit, was zij het gezicht - het was meteen ook de eerste keer dat een actrice reclame maakte voor een geur.

Van Galliano naar Tisci

In 1995 stopte Givenchy als ontwerper bij zijn eigen modehuis, dat hij achterliet in handen van John Galliano. Na korte passages van Alexander McQueen en Julien Macdonald nam Riccardo Tisci in 2015 het roer over. Hij bracht een donkere, sensuele, romantische touch en maakte het modehuis opnieuw populair bij de sterren - onder meer Beyoncé en Kim Kardashian droegen regelmatig zijn ontwerpen. Sinds vorig jaar is ontwerpster Clare Waight Keller artistiek directeur bij het modehuis.