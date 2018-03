Kylie Jenner toont haar handtassencollectie, goed voor half miljoen euro

Amper 20 is Kylie Jenner, maar ze heeft ondertussen al tientallen designerhandtassen bij elkaar gespaard. Dat weten we dankzij een foto die ze zelf op Instagram deelde. Ze zouden samen goed zijn voor bijna 500.000 euro.

Op Instagram gaf Kylie Jenner haar fans een inkijk in haar enorme kamer vol handtassen. Zo heeft ze onder meer twee planken die vol staan met de Birkin-tas van Hermès. Daar prijkt onder andere een exemplaar tussen met een Dalmatiër-print, dat ze kocht na haar bevalling van Stormi. Het gaat om een limited edition waarvoor je zo'n 22.500 euro neertelt. Voor een 'gewone' Birkin of Kelly, nog een andere populaire tas van het Franse modehuis, betaal je anders trouwens om en bij de 9.000 euro.

In het bijschrift had Kylie "Opties" geschreven, en dat is met al die tassen van andere merken zoals ook nog Louis Vuitton, Gucci, Chanel zeker niet gelogen. De onderste rij bestaat bijvoorbeeld uit tassen van Louis Vuitton, goed voor zo'n 10.000 euro in totaal. Op de plank daarboven zijn dan weer enkele flap bags van Chanel te zien, al snel goed voor 4.000 euro per stuk en zo gaat het maar door. Alles samen zou de collectie zo'n 500.000 euro waard zijn.

Heel wat van haar fans waren in elk geval onder de indruk. "Haar handtassenkamer is groter dan mijn slaapkamer", klinkt het onder meer. Een andere volger noemde het zelfs "een hemel op aarde". Toch klinkt er hier en daar ook een negatieve opmerking. "Stoefer", zegt iemand.

options Een bericht gedeeld door Kylie (@kyliejenner) op 10 Mrt 2018