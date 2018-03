Gentse voyeur kwam vanmorgen nog online om beelden te wissen

De voyeur die Vlaamse vrouwen begluurde in de douches van het sportcomplex van de Gentse hogeschool HoGent, op kantoor, in badkamers en in winkels, is vanmorgen nog online gekomen om beelden te wissen van het internetforum waar hij alles op postte. Dat meldt VTM Nieuws.

De onbekende voyeur logde maandagochtend om 07.36 uur nog in op het forum. Hij wiste meteen alle resterende beelden die hij er de voorbije weken, maanden en zelfs jaren gepost heeft. Dit weekend wiste de persoon in kwestie ook al beeldmateriaal.

Het lijkt erop te wijzen dat hij zijn sporen probeert te wissen omdat hij vreest gevonden te zullen worden. Naast de beelden in de Gentse hogeschool HoGent, zette de gluurder ook beelden van onder meer op kantoor en in winkels online. Dat kunnen aanknopingspunten voor de speurders zijn.

Dgeedb

De voyeur plaatste onder de gebruikersnaam ‘dgeedb’ tussen september 2016 en vorige maand de beelden op een Nederlands internetforum. Ze werden veelvuldig bekeken door de ruim 170.000 gebruikers.

“Dat windt me op”

Op het forum, waar al sinds 2008 dergelijke beeldmateriaal wordt gedeeld, zette de gluurder zijn beweegredenen uiteen. “Voor mezelf sprekende: hete naakte meisjes of normale porno zien doet me heel weinig. Maar een glimp door een schimmig venster, om een borst te zien van een nietsvermoedend meisje, dat windt me wel op. (...) En als we het meisje kennen, wordt het nog beter. Veel beter. (...) Het is slecht, maar het geeft een fantastisch gevoel.”

Voyeurisme is pas sinds 2016 strafbaar. De voyeur riskeert een celstraf van tien jaar, omdat een van zijn slachtoffers minderjarig zou zijn.