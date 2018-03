Controverse over notarissen: Antwerpse juriste dient Freya Van den Bossche (sp.a) van antwoord

De Antwerpse juriste Ellen De Meyer (31) heeft het in een open brief opgenomen voor haar collega’s in het notariaat en oogst daarmee applaus. De Meyer springt in de bres nadat Freya Van den Bossche (sp.a) notariskantoren “de duurste copycenters van het land” had genoemd. “Dat maakt me kwaad, want het is een leugen.”