Genk - Een 49-jarige man uit Bekkevoort riskeert een werkstraf van 100 uur en een geldboete van 600 euro voor het installeren van een gps-tracker in de wagen van zijn ex-vrouw. Op die manier wilde hij haar en haar nieuwe vriend controleren.

De veertiger was al vier maanden gescheiden, maar de jaloerse gevoelens laaiden hoog op toen de man vermoedde dat zijn ex-vrouw, waarmee hij achttien jaar getrouwd was, een nieuwe partner had. Om haar ...