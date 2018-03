Verlamde Bjorn (38) die deze zomer nog in 100 zwembaden zwom, is overleden

Vlaanderen leerde hem kennen als de jonge rolstoelgebruiker die talloze mensen wist te inspireren. Nu moeten zijn familie en vrienden echter afscheid nemen van Bjorn Delaire. De 38-jarige jongeman uit Kortrijk is dit weekend overleden. Dat meldt de Krant van West-Vlaanderen maandag.

Bjorn was een inspiratie voor talloze mensen. Nadat hij vijf jaar geleden in een verschrikkelijk ongeluk terechtkwam met zijn motor, was hij verlamd vanaf zijn middel. Maar de dertiger zette door en wist iedereen zijn hart te winnen met één simpele post op zijn Facebookpagina. In juni 2017 schreef hij: “Op zoek naar iemand met een zwembad. Je kent me nog niet, maar we worden de beste vrienden.”

In een mum van tijd kreeg de man talloze uitnodigen. Dag na dag nodigden mensen hem uit om bij hen in een zwembad te komen zwemmen. Al snel kreeg de man een ambitieus doel: hij wou baden in maar liefst 100 zwembaden. Een geweldige en succesvolle actie, zo bleek achteraf, want Bjorn wist uiteindelijk wel 20.000 euro in te zamelen voor het goede doel. Bovendien sloot hij zijn ervaring af met een geweldige ontdekking. “Er zijn heel veel Vlamingen met een groot hart. Het is toch ongelooflijk dat dit kon”, zei hij destijds aan zusterkrant Het Nieuwsblad.