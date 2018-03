YouTuber vindt verlaten Eurostar nabij Belgische grens

De Franstalige Youtuber en urban explorer, AdcaZz, heeft een verlaten Eurostar ontdekt. In een bos in Valenciennes, een tiental kilometer van de Belgische grens, staat de trein al jaren stof te vangen.

In de wagons van de Eurostar lijkt de tijd wel te hebben stilgestaan: de tijdschriften liggen nog open, in de cafetaria zijn nog flesjes te vinden. De infrastructuur ziet er roestig uit onder heel wat lagen stof. Het meubilair is nog maar een vervaagde versie van de eerdere glorie van de hogesnelheidstrein, die tussen 1994 en 2014 tussen Brussel, Parijs en Londen reed.

Beschadigd

AdcaZz is bovendien niet de eerste die de 13 wagons en 2 buffetwagens terugvond. Vandalen hebben de buitenkant van het gevaarte al onder handen genomen. Er staat immers heel wat graffiti op de wanden van de trein. Tijdens een rondleiding van de YouTuber is te zien dat er ook andere gedeeltes van het interieur beschadigd zijn.

Maar dat wil niet zeggen dat de trein zijn nut niet meer kan hebben, zo vindt de vlogger. “Het is schandalig dat dit hier zo wordt achtergelaten. Er zijn nog veel onderdelen die hergebruikt kunnen worden”, vertelt AdcaZz aan France 3. “Recuperatie kan heel nuttig zijn, maar nu laten ze de trein langzaam beschadigen. Ik krijg berichtjes uit heel Europa van mensen die het niet begrijpen. In sommige landen gaan treinen vijftig jaar lang mee.”

Ontmanteling

Eurostar heeft aan het de radiozender France Bleu Nord laten weten dat het toestel niet verwaarloosd wordt. “De trein wordt daar sinds 2016 opgeslagen. We zijn bezig met de ontmanteling van het toestel”, aldus een woordvoerder.

Foto: AdcaZz

