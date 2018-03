Vliegtuig crasht naast landingsbaan en vliegt in brand: Minstens 49 doden

Op de internationale luchthaven van de Nepalese hoofdstad Kathmandu is een passagiersvliegtuig gecrasht tijdens het landen. Zeker 49 mensen kwamen om het leven.

Het gaat om een vliegtuig van US-Bangla Airlines, een luchtvaartmaatschappij uit Bangladesh. Het vliegtuig was afkomstig van Dhaka en kwam in moeilijkheden tijdens de landing. Het toestel stortte neer op een grasveld vlakbij de landingsbaan en vatte vuur na de crash. Boven de luchthaven, Tribhuvan International, hangt een enorme zwarte rookwolk.

Er zaten 71 mensen in het vliegtuig. Zeker 49 van hen kwamen om het leven, zo meldt een official van de Nepalese politie. Minstens 23 mensen zijn gewond.

“We hebben 40 lijken aangetroffen in het vliegtuig”, zei politiewoordvoerder Manoj Neupae. Negen andere mensen zijn in het ziekenhuis aan hun verwondingen bezweken. Dinsdag zullen de lijken geïdentificeerd worden. De slachtoffers liggen nu op de plaats van het ongeval opgebaard. De autoriteiten verklaarden de reddingswerken als beëindigd.

Oorzaak onbekend

De oorzaak van het ongeval is nog niet achterhaald. De piloot was wel verward over de richting van de landingsbaan, schreef het nieuwsportaal Nepali Times. Dat bleek na het beluisteren van het radiocontact tussen de kapitein en de verkeerstoren. Aan boord van het propellertoestel van het type Bombardier Dash 8 bevonden zich volgens de Nepali Times 33 Nepalezen en passagiers uit Bangladesh en China. Het toestel was in de Bengalese hoofdstad Dhaka vertrokken.

Tijdens het ongeval werden alle vertrekken geannuleerd en aankomende vluchten naar andere bestemmingen omgeleid. De op 1338 meter hoogte gelegen luchthaven heeft slechts één start- en landingsbaan, die ongeveer richting noord-zuid verloopt. Volgens een ooggetuige kwam het vliegtuig uit het zuiden, maakte dan een abrupte zwenking naar links en was daarbij de verkeerstoren gevaarlijk dicht genaderd, aldus de Nepali Times. Ze verloor het toestel dan uit het oog, waarna ze minuten later rook zag opstijgen.

Gebrek aan veiligheid

Nepal heeft de voorbije jaren meerdere vliegtuigongevallen meegemaakt, die vooral aan een gebrek aan veiligheid waren toe te schrijven. In maart 2015 schoof een toestel van Turkish Airlines in de dichte mist van de landingsbaan, de passagiers liepen slechts lichte verwondingen op. In september 2012 vloog een privétoestel tegen een vogel en stortte minuten na het opstijgen te pletter. Alle 19 mensen aan boord kwamen om.

