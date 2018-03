Sp.a stelt nieuwe koers voor: “Dat er jobs zat zijn, is een riedeltje dat te vaak wordt afgedraaid”

Met het Go Left-congres volgend weekend wil sp.a zijn plek opeisen in een onduidelijke wereld, waar links soms rechts klinkt en rechts links. Fractieleiders Meryame Kitir en Joris Vandenbroucke hebben de krijtlijnen van het ‘nieuwe socialisme’ uitgezet. Zij zien hoop in donkere sociaaldemocratische dagen.