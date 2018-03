Vele kijkers voor zinderend einde van ‘Salamander’, maar toch geen plannen voor nieuw seizoen

Televisiekijkend Vlaanderen keek zondagavond toe hoe het tweede seizoen van ‘Salamander’ tot een bloedstollend einde kwam. Voor enkele personages heeft het recht gezegevierd, voor heel wat anderen liep de reeks dramatisch af. Maar het succes van de Vlaamse serie stopt wellicht hier. Volgens het productiehuis zijn er geen plannen voor nieuwe afleveringen.

Wekelijks stemden meer dan een miljoen mensen af op ‘Salamander’. De één-reeks was een groot succes, maar dat wil niet per se zeggen dat er een nieuw seizoen volgt. “Er wordt na de laatste uitzending meestal geëvalueerd met de zender, en dan pas gepolst naar interesse voor een eventueel bijkomend seizoen”, vertelde Tine De Meulenaere van productiehuis De Mensen aan Het Nieuwsblad. “Maar momenteel zijn er geen plannen voor een derde seizoen van Salamander.”

Ook Eric Wirix, producent van de ­serie, houdt rekening met het einde. “Het is nog veel te vroeg om op zulke vragen te antwoorden”, zegt hij. “Alles hangt ervan af of iemand een goed idee heeft. Er zijn wel ideeën, maar die moeten rijpen. We zijn niet krampachtig op zoek en zullen er enkel aan beginnen als we er zelf honderd procent in geloven.”

Bovendien heeft het productieteam ook één groot probleem. Acteur en spilfiguur Filip Peeters (55) heeft het voorbije jaar geregeld aangegeven dat het voor hem tijd is om gas terug te nemen. Hij denkt nog niet aan zijn pensioen, want hij heeft nog heel wat projecten op zijn programma staan, maar hij denkt er wel aan om het allemaal wat af te bouwen. Of hij opnieuw in de huid van inspecteur Gerardi zou willen kruipen, is dus nog niet zeker.

Fictie vs. realiteit

Niet alleen de ijzersterke acteerprestaties van Filip Peeters en de indrukwekkende Vlaamse cast kluisterden televisiekijkend Vlaanderen aan de televisie. Ook de opvallende gelijkenissen tussen het financieel gesjoemel met Orcana in de reeks en het echte Arcopar-schandaal uit 2013 wisten de kijkers in de laatste aflevering mateloos te boeien.

#salamander . Kan er mij misschien eindelijk iemand vertellen of het hier nu gaat over fictie, of over een docu-soap? — Luc De Vocht (@LucDeVocht1) March 11, 2018

Als dat géén serieuze knipoog was naar #Arco, dan weet ik het ook niet. #Salamander — Beau Poncelet (@BeauPoncelet) March 11, 2018

"Elke gelijkenis met bestaande personen, gebeurtenissen, activiteiten, aangehaalde voorbeelden of namen van personen berust op louter toeval"

Zoiets?#salamander #orcana #arco

Volgende seizoen zal voor een volgend verkiezingsjaar zijn? — Stijn Wille (@stijn_wille) March 11, 2018

Al kende fictie en realiteit wel een heel ander einde...

Spoiler alert! Wie de laatste aflevering nog niet gezien heeft, kan de video van het einde van seizoen 2 beter nog niet bekijken.