Fans springen een gat in de lucht! Het grootste springkasteel ter wereld komt binnenkort naar ons land

Gent - Zin om nog eens helemaal kinds te zijn? Dat kan perfect op het grootste opblaasbare springkasteel ter wereld, want ‘The Beast’ zakt binnenkort af naar ons land. Het indrukwekkende gevaarte zal twee dagen op FACTS te vinden zijn, zo laat de organisatie weten.

272 meter springplezier. Daarvoor zorgt ‘The Beast’, wat het meteen ook het allergrootste opblaasbare springkasteel van de wereld maakt. Het gevaarte weegt maar liefst 6.000 kilogram en heeft een inhoud van 2 miljoen liter lucht. Noem ‘The Beast’ ook niet zomaar een springkasteel, want eigenlijk is het een gigantisch opstakelparcours met talloze hindernissen om op, onder en over te klimmen.

Op 7 en 8 april kunnen liefhebbers daarvoor naar sciencefiction- en fantasybeurs FACTS in Gent. Daar was ‘The Beast’ vorig jaar ook al te vinden, maar deze keer heeft de organisatie het nog net iets anders aangepakt. Er is een extra grote versie voorzien, die in twee delen zal worden opgesteld, waardoor nog meer mensen enthousiast kunnen gaan springen. Toegang tot het springkasteel is gratis, maar je moet natuurlijk wel een ticketje voor FACTS hebben.