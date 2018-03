Ronde van Frankrijk start in 2020 in Nice, mooi gebaar vier jaar na de aanslagen

De Tour start in 2020 in Nice. De Zuid-Franse stad was op 14 juli 2016, de Franse nationale feestdag, het slachtoffer van een terroristische aanslag. Een vrachtwagen reed in op een mensenmassa op de Promenade des Anglais en maakte 86 dodelijke slachtoffers. Het EK 2016 ging daardoor niet van start in Nice, wel in Plumelec. Vier jaar na de aanslagen sluit het wielrennen Nice weer in de armen.

Zaterdag 27 juni is Nice de plaats van de Grand Départ van de Ronde van Frankrijk, voor de tweede keer na 1981. De wielerkaravaan zal drie dagen in de buurt van Nice blijven. Dat maakten Christian Prudhomme, directeur van de Tour, en Christian Estrosi, de burgemeester van Nice, maandag bekend. “De laatste edities van Parijs-Nice toonden ons de veelzijdigheid van het landschap, die staan garant voor spektakel. Dat is net wat we willen”, zei Prudhomme. Zondag eindigde de 76ste editie van Parijs-Nice, Marc Soler ging met de eindoverwinning aan de haal.

Aanslag op Quatorze Juillet

Op Quatorze Juillet 2016 reed een vrachtwagen op de Promenade des Anglais in Nice 86 mensen dood. Twee maanden later zou normaal gezien het Europees Kampioenschap in Nice doorgaan. Maar door de aanslag was er twijfel over de veiligheid. Uiteindelijk werd het EK 2016 gereden in Plumelec in Bretagne, waar Peter Sagan won. Maar nu omarmt het wielrennen Nice opnieuw en bewijzen ze hun vertrouwen in de Franse stad door de Tour er in 2020 te laten starten.

Promenade des Anglais na de aanslag. Foto: BELGAIMAGE

Ook in 1981 startte de Tour al eens in het Zuid-Franse Nice toen won de Franse wereldkampioen Bernard Hinault de La Grande Boucle voor onze landgenoot Lucien Van Impe. Hinault won drie ritten, waaronder de proloog. Dit jaar start de Tour in Vendée in Frankrijk en in 2019 is de start op de Brusselse Grote Markt.

Jan Bakelants in het geel in 2013. Foto: EPA

De Tour passeerde al 36 keer in Nice. De laatste keer was in 2013, toen was Nice de startplaats van de vierde rit, een ploegentijdrit, in de Ronde van Frankrijk. Jan Bakelants startte er in de gele trui, maar verloor later die dag zijn leiderstrui aan Simon Gerrans. Onze landgenoot won in 2013 de tweede rit en greep toen de gele trui, die kon hij dus twee dagen behouden.