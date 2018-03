Halep laat zich net niet verrassen op Indian Wells, Kvitova verliest van 16-jarig toptalent

Simona Halep heeft zich zondag op het WTA-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/8.648.508 dollar) geplaatst voor de achtste finales. De Roemeense nummer 1 van de wereld klopte de Amerikaanse Caroline Dolehide in drie sets: 1-6, 7-6 (7/3) en 6-2.

Halep liep in de eerste set voortdurend achter de feiten aan, maar herstelde zich nadien en dwong alsnog de kwalificatie af. “Mijn mentale weerbaarheid en conditie hebben het verschil gemaakt”, reageerde Halep, die het toernooi in 2015 op haar naam schreef. In de achtste finales treft ze de Chinese Wang Quiang (WTA 55), die de Française Kristina Mladenovic (WTA 15) in 6-1 en 6-2 uitschakelde en eerder afrekende met Elise Mertens.

Voor Petra Kvitova (WTA 9) zit Indian Wells erop. De Tsjechische verloor van de 16-jarige thuisspeelster Amanda Anisimova (WTA 149) in twee sets: 6-2 en 6-4. “Ik kan niet geloven dat ik gewonnen heb” verklaarde Anisimova. “Kvitova is veruit de beste tegenstandster die ik ooit in de ogen keek.” In de volgende ronde ontmoet ze de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 5), die de Chinese Zhang Shuai (WTA 33) afhield (7-5, 5-7 en 6-3).