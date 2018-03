VIDEO. Tom Van den Abbeele wordt nieuwe sportief directeur van STVV

Na de voorstelling van de nieuwe ceo en voorzitter, maakte STVV vandaag bekend wie de nieuwe sportief directeur wordt van de Kanaries. Omringd door ceo Takayuki Tateishi en voorzitter David Meekers stelde Tom Van den Abbeele (39) zichzelf voor als “General Manager of Sports”. In het verleden trainde hij onder andere de jeugd van Club Brugge en AA Gent, en was hij scout voor clubs als PSV Eindhoven en Chelsea.

“Hij begrijpt ons project en onze visie, een project dat niet alleen België maar ook Azië en Japan omvat”, verduidelijkte Tateishi de keuze voor Van den Abbeele. “Hij heeft heel wat ervaring opgedaan in zijn carrière als coach en scout. Tot slot zijn er nog zijn communicatieve vaardigheden die ons hebben overtuigd.”

De sportieve voetbalcarrière van Van den Abbeele kwam al op zijn twintigste tot een abrupt einde door een zware blessure. Nadien was hij vooral actief als jeugdtrainer en scout in binnen- en buitenland, onder andere bij Club Brugge, AA Gent, Chelsea en PSV Eindhoven. “Dit was een mooie opportuniteit voor mezelf. En onze ambities stroken”, verklaarde Van den Abbeele zijn keuze voor STVV. “Het is een mooie en stabiele club waar nog veel progressie te maken is.”

Ook voorzitter Meekers is erg blij met zijn nieuwe sportief directeur. “Als club kunnen wij alleen maar dromen van samen te werken met Tom. Hij is jong, Belgisch, onbevangen, fris, heeft veel met jeugd gewerkt. Hij heeft zich sinds het einde van zijn carrière als speler kunnen inzetten voor alles wat naast het veld gebeurt: jeugdwerking, scouting… Hij heeft ook bewezen dat hij op het vlak van dat laatste heel wat ervaring heeft opgedaan en een netwerk heeft opgebouwd. Bovendien kent hij de Belgische competitie. Hij zal zowel over de eerste ploeg als over de allerkleinsten, over de hele sportieve werking dus, zijn zeg krijgen zodat we één visie kunnen ontwikkelen voor de hele club.”

