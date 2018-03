Politica vernietigt geweer, maar overtreedt daarmee de wetten die ze wil verstrengen

Een Amerikaanse lerares die graag in het Congres wil zetelen, vernietigde vorige week een zwaar geweer van haar echtgenoot om “een standpunt in te nemen rond wapens”. Ze sneed het geweer in stukken met een elektrische zaag, maar krijgt nu bakken kritiek omdat ze een belangrijke wapenwet overtrad. Het is namelijk illegaal om een geweer met een afgezaagde loop te creëren, een vergrijp waarop serieuze straffen staan. “Ik wist wat ik deed”, aldus de politica. “Het geweer is nu in handen van de politie.”

Lerares Karen Mallard uit de Amerikaanse staat Virginia wil als kandidate voor de Democratische partij de huidige Republikeinse vertegenwoordiger van haar district het vuur aan de schenen leggen en zijn zitje in het Amerikaanse Congres veroveren. De vrouw - die naar eigen zeggen tussen de geweren opgroeide - wilde een “standpunt innemen rond wapens” na de dodelijke schietpartij in Florida en gebruikte een elektrische zaag om semiautomatisch geweer te vernietigen.

“Na vorige week, zei ik tegen mijn echtgenoot dat ik het geweer niet meer in huis wil hebben”, zegt de vrouw in een video die ze op Facebook zette en al miljoenen keren werd bekeken. “We willen het geweer ook niet in handen van andere mensen zien, dus vandaag gaan we het vernietigen.” De vrouw zaagde een stuk van de loop, maar krijgt daardoor de wind van voren van mensen die de beelden te zien kregen omdat ze iets illegaal deed en een federale wet overtrad.

Strengere wapenwet

“Door de loop van een geweer verkorten tot minder dan 40 centimeter, maak je onmiddellijk een illegaal wapen”, aldus een expert die door de Amerikaanse zender News 3 werd gecontacteerd. “De loop afzagen maakt het wapen trouwens niet onklaar en het is een erg slecht idee.” De goedbedoelde actie van Mallard wordt nu ook onderzocht door het ATF, de Amerikaanse overheidsdienst die toezicht houdt op alcohol, tabak en vuurwapens.

Mallard - die al dertig jaar les geeft - verdedigt echter wat ze deed en zweert dat ze weet wat ze aan het doen was. “Het geweer was al onklaar gemaakt voor ik er de zaag inzette. Daarna hebben we het volledig gedemonteerd en afgeleverd bij de lokale politie. Dat zit niet in de video, omdat ik de studenten van Florida wilde tonen dat ik volledig achter hen sta.”

De vrouw blijft strijden voor een strengere wapenwet: “Het is onze taak om kinderen iets bij te leren, niet om hen te beschermen tegen wapengeweld. Dat moet de overheid doen en daarin falen ze.” Ze wordt online echter een “idioot” genoemd door heel wat mensen. “Als je al kans had om verkozen te worden, is dat nu voorbij.”