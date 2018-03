Griekse voetbaltopper ontspoort: woedende voorzitter gaat verhaal halen bij ref en betreedt veld met pistool

De topper in de Griekse voetbalcompetitie tussen PAOK Saloniki en AEK Athene is zondag met de nodige chaos geëindigd. De spelers van AEK weigerden in de slotfase de wedstrijd uit te spelen, nadat woedende bestuursleden van de thuisploeg het veld betraden. De PAOK-voorzitter droeg hierbij zelfs een pistool.

Thuisverdediger Fernando Varela scoorde in de negentigste minuut de 1-0, maar de scheidsrechter keurde de treffer, die PAOK aan de leiding zou brengen in de stand, af voor buitenspel. Dit was absoluut niet naar de zin van het bestuur van PAOK, dat op het veld bij de ref verhaal ging halen. Ivan Savvidis, de Grieks-Russische voorzitter van de ploeg uit Thessaloniki, droeg hierbij een holster met pistool.

Toen de scheids nadien het doelpunt alsnog goedkeurde, weigerden de spelers van AEK de wedstrijd uit te spelen. De partij werd uiteindelijk ‘beëindigd’ met een 0-0 score. AEK claimde dat Savvidis de scheidsrechter en AEK-manager Vassilis Dimitriadis heeft bedreigd. De club heeft aangekondigd een klacht in te dienen bij zowel de UEFA als de FIFA.

Het is nu aan de Griekse voetbalbond om een finale beslissing te nemen over de uitslag en eventuele sancties uit te spreken. Mogelijk wordt de competitie pas hervat na de interlandperiode. De komende drie weken kunnen worden gebruikt om de gemoederen te kalmeren en maatregelen te nemen om dergelijke wantoestanden te voorkomen.

Het was weer gezellig bij PAOK. pic.twitter.com/gINZqEoY1p — Justin Kevenaar (@JWKev) 12 maart 2018

Foto: AP

Foto: AP