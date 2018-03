"Justin Bieber en Selena Gomez weer uit elkaar, dit keer door haar moeder"

Het zou weer over en uit zijn tussen Justin Bieber (24) en Selena Gomez (25). De twee knoopten enkele maanden geleden opnieuw een relatie met elkaar aan, maar Selena's familie zag dat toen met lede ogen aan. De oorzaak voor de split moet dan ook naar verluidt vooral bij de mama van Selena gezocht worden.

Er doken al geruchten op dat Selena Gomez en Justin Bieber eventjes een korte pauze hadden ingelast in hun relatie, maar nu circuleren er verhalen dat die split toch definitief zou zijn. De twee hebben er ondertussen samen een woelig liefdesleven opzitten. Ze leerden elkaar voor het eerst kennen in 2009 en hadden in de jaren erna een knipperlichtrelatie waarin Justin Selena blijkbaar niet altijd even goed behandelde.

Dat is meteen ook de reden waarom het nu spaak zou zijn gelopen tussen hen. Selena's familie is nog steeds geen fan van Justin. "Ze hebben besloten om elkaar eventjes niet te zien omdat Selena's mama Mandy Teefey Justin niet goedkeurt. De familie van Justin is dol op Selena, maar die van haar heeft haar in een moeilijke positie gebracht omdat ze hem nog steeds niet vertrouwen", zegt een bron aan US Weekly. "Selena heeft geprobeerd om haar familie te overtuigen, maar die is niet overstag gegaan."

Maar wordt dat dan het einde van een liefdeshistorie die al jaren aansleept? Het ziet er niet meteen naar uit. "Ze hebben een grote ruzie gehad en besloten dan uit elkaar te gaan, maar ze hebben nog constant contact met elkaar en hun gevoelens voor elkaar zijn nog steeds dezelfde."