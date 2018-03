Djokovic moet bij rentree het onderspit delven tegen onbekende Japanner, geen Belgen meer op Indian Wells

Novak Djokovic (ATP 13) is zondag verrassend onderuit gegaan in de tweede ronde op het ATP-toernooi in Indian Wells (hardcourt/8.909.960 dollar). De Serviër verloor na tweeëneenhalf uur tennis in drie sets (7-6 (7/3), 4-6 en 6-1) van de Japanner Taro Daniel (ATP 109).

Voor Djokovic, vijfvoudig winnaar in Californië, was het zijn eerste wedstrijd sinds zijn operatie begin februari aan de rechterelleboog, een blessure waar Djokovic al sinds Wimbledon vorig jaar mee sukkelt.

De Serviër speelde niet meer sinds zijn uitschakeling in de achtste finales op de Australian Open, door de Zuid-Koreaan Chung Hyeon (ATP 26).

Foto: Photo News

Mertens uitgeschakeld in dubbel

Elise Mertens (WTA42 in het dubbel) en de Nederlandse Demi Schuurs (WTA 31) hebben zondag hun wedstrijd verloren in de tweede ronde van het dubbeltoernooi van Indian Wells (hard/7.972.535 dollar) in de VS. Mertens (22) en Schuurs (24) verloren van de Spaanse Lara Arruabarrena en Arantxa Parra Santonja in 3 sets: 6-7 (2/7), 6-2 en 10-7. De wedstrijd duurde bijna anderhalf uur.

In het enkelspel raakte Mertens (WTA 22) ook al niet verder dan de tweede ronde. Na de uitschakeling van Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens in de eerste ronde in het enkel, van Yanina Wickmayer in de tweede ronde, en van Flipkens in de eerste ronde van het dubbel, zijn er geen Belgen meer vertegenwoordigd op het prestigieuze tornooi in de VS. Ruben Bemelmans (ATP113) verloor zondag van de Argentijn Leonardo Mayer (ATP 47) in de tweede ronde.