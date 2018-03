Voyeur Gentse sporthal filmde ook op kantoor en in winkels: “Na jaren jagen heb ik haar te pakken”

Het gerecht maakt jacht op een onbekende voyeur die Vlaamse vrouwen begluurde in de douches van het sportcomplex van de Gentse hogeschool HoGent, en de beelden online gooide. Meerdere geschokte vrouwen dienden gisteren een klacht in. Maar de voyeur deelde ook gretig filmpjes van vrouwen in de winkel, op kantoor of zelfs in de badkamer. Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD) beveelt de politie “keihard achter de ­dader aan te gaan”. Eenvoudig wordt dat zeker niet, waarschuwen computerspecialisten.

“Voor mezelf sprekende: hete naakte meisjes of normale porno zien doet me heel weinig. Maar een glimp door een schimmig venster, om een borst te zien van een nietsvermoedend meisje, dat windt me wel op ...