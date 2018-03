De andere partijen zijn bij deze gewaarschuwd. Wie CD&V vandaag afschrijft, is een vogel voor de kat

Wat zouden we graag een vlieg zijn geweest toen CD&V-voorzitter Wouter Beke en vicepremier Kris Peeters hun partijgenoot Pieter De Crem zaterdag op het matje riepen. De reprimande kwam er nadat de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel op een besloten bijeenkomst de regering Michel “metaalmoeheid” had verweten. Over zijn eigen partij zei De Crem dat “het linkse imago hard aankomt bij de brede basis van ondernemers en gezinnen”. Ondertussen liet de partij weten dat de plooien zijn gladgestreken.

In de Zweedse coalitie zingen N-VA en de liberalen de hit ‘Jobs, Jobs, Jobs’ geloofwaardiger dan minister van Werk Kris Peeters zelf

Case closed zou je denken. Niets is minder waar. Met zijn harde kritiek zegt De Crem dat CD&V bevriende ondernemers naar de uitgang heeft gejaagd door in de regering een linkse oppositie te voeren. Nochtans was dat in 2014, bij de vorming van Michel I, een bewuste strategie: N-VA zou zich door compromissen een stuk kapot regeren terwijl CD&V zich als het sociaal gezicht van deze centrumrechtse regering zou kunnen profileren. Maar dat draaide anders uit. Terwijl CD&V klap na klap incasseert, scoort N-VA met haar consequente rechtse lijn, of het nu gaat over identiteit, asiel en migratie of economie. De laatste peiling vrijdag bewijst dit: met 14,1 procent is CD&V niet eens de helft zo groot als haar koekoeksjong N-VA. Dat moet pijn doen.

De afkalving van de christendemocratie in Vlaanderen heeft vele vaders. Vooreerst mist de partij buikgevoel, geeft ze met haar geschipper en drang naar verbondenheid niet de duidelijke antwoorden waarop de Vlaming zit te wachten. In de plaats kijkt CD&V als een neurotisch konijn naar de lichtbak die N-VA heet. Het lukt haar ook niet om een stempel op het beleid te drukken: Kris Peeters en Koen Geens mogen dan uitstekende ministers zijn, grote prijzen hebben ze nog niet kunnen binnenhalen. De grote vermogensbelasting is vervangen door een afgezwakte, schimmige effectentaks, een oplossing voor de 800.000 Arco-gedupeerden is er nog altijd niet, en in de Zweedse coalitie zingen N-VA en de liberalen de hit ‘Jobs, Jobs, Jobs’ geloofwaardiger dan minister van Werk Kris Peeters zelf. Daarbij komt dat CD&V er niet in slaagt om haar boodschap sexy te verkopen: in een samenleving waar tweets van 280 tekens lijken te regeren, klinkt de oorwurm ‘Enerzijds, Anderzijds’ afgezaagder dan ooit.

Of Pieter De Crem gelijk heeft, weten we op 14 oktober. Als CD&V haar lokale machtsbastions - ze levert 138 van de 308 Vlaamse burgemeesters - kan behouden of uitbouwen, is bij de ‘moeder aller verkiezingen’ in mei 2019 alles mogelijk. “Voor CD&V is alles eender, behalve de macht”, waarschuwde Louis Tobback ooit schertsend. De andere partijen zijn bij deze gewaarschuwd. Wie CD&V vandaag afschrijft, is een vogel voor de kat. En iedereen weet dat die rare sprongen kan maken als ze in het nauw zit.