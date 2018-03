Napoli verspeelt leidersplaats na doelpuntenloze draw tegen Inter

Brussel - De topper van de 28e speeldag in de Italiaanse Serie A tussen Internazionale en Napoli heeft zondag een muis gebaard. Er werd niet gescoord in San Siro. Napoli moet door de puntendeling de eerste plaats aan Juventus laten.

Na een kansarme eerste helft maakte Inter als eerste aanspraak op een doelpunt. De kopbal van Milan Skriniar strandde echter op de paal. Napoli antwoordde via de immer bedrijvige Lorenzo Insigne. Na een goede combinatie met Dries Mertens kwam hij oog in oog met doelman Handanovic, maar het lobje van Insigne viel op het dak van het doel. Mertens, die het ook eens probeerde met een lage schuiver, werd in de 87e minuut naar de kant gehaald. Doelkansen kwamen er nadien niet meer.

Juventus staat met 71 punten aan de leiding en heeft bovendien nog een wedstrijd tegoed. Napoli volgt na een 1 op 6 op de tweede plaats met 70 punten. Inter (52 punten) staat op ruime afstand op de vijfde plaats.

Eerder op de avond kroop AC Milan op het veld van Genoa door het kleinste gaatje. Invaller Andre Silva (90.+4) kopte in de slotseconden het enige doelpunt tegen de netten. Stephane Omeonga kwam bij de thuisploeg in de 74e minuut tussen de lijnen. In de stand consolideert AC Milan de zesde plaats, Genoa is dertiende.