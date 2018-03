“Zijn roekeloos gedrag is de wolf fataal geworden”

MaaseikDe eerste 100% zekere waarneming van een wolf in Vlaanderen kon niet tragischer aflopen. Nadat hij zaterdag twee schapen doodbeet in Noordoost-Limburg, kwam het 60 kilogram zware mannetje aan zijn einde bij het oversteken van een weg in Opoeteren. En dus moet Naya, die zich nog steeds schuilhoudt in de Noord-Limburgse bossen, weer even wachten op een mogelijke partner. “Maar als er weer een wolf Vlaanderen binnenwandelt, gaan we dat dankzij het meldpunt snel weten”, is kenner Jan Loos overtuigd.