“Mijn bos staat NIET te koop”

HasseltTwee en een half jaar nadat de Vlaamse regering bekendmaakte dat het 26 hectare van de Groene Delle in Stokrooie wil omvormen tot industriezone is één partij nog altijd niet gehoord: de Hasseltse Tonny Vervoort (80), die samen met haar schoonzus eigenaar is van ruim 10 hectare geviseerd bos. “Mijn kinderen en kleinkinderen zijn er opgegroeid, maar niemand die ons – de rechtmatige eigenaars – op de hoogte brengt”, zucht de Hasseltse, die nog elk weekend op háár stukje Groene Delle is te vinden. “Als het van mij afhangt, blijft dit uniek stukje natuur in onze familie.”