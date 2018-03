“Afsluiting voor wie een slimme meter weigert, is te drastisch”

BrusselVanaf 1 januari wil Vlaams Energieminister Bart Tommelein alle elektriciteitsmeters (gefaseerd) vervangen door digitale, slimme exemplaren. “In zijn voorstel zegt de minister dat wie de slimme meter niet aanvaardt, wordt afgesloten van het elektriciteitsnet. Dat is veel te drastisch”, zegt Vlaams Parlementslid Rob Beenders (sp.a). “Net zoals in Nederland moet ook de Vlaming de keuze hebben over de plaatsing van zo’n slimme meter, niet het minst de vele Vlamingen die elektrohypersensitief zijn.”