Sébastien Bourdais wint eerste Grote Prijs IndyCar

De Fransman Sébastien Bourdais heeft zondag, voor het tweede jaar op rij, de eerst Grote Prijs van het seizoen, in St Petersburg in Florida, op zijn naam geschreven. De 39-jarige Bourdais (Dale Coyne Racing) bleef de Amerikanen Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan) en Alexander Rossi (Andretti) voor.

Het is voor Bourdais zijn eerste zege sinds zijn vreselijk ongeluk tijdens de kwalificaties van de 500 Miles van Indianapolis, in mei vorig jaar. Daarbij liep hij een breuk in de rechterheup op. De Fransman miste vervolgens een groot deel van het seizoen. De kampioen van vorig jaar, de Amerikaan Josef Newgarden (Penske) werd zevende. Zijn ploegmakker, de Fransman Simon Pagenaud, dertiende.

Uitslag

1. Sébastien Bourdais (Fra/Dale Coyne), de 110 ronden 2u17:48.49 (gemiddelde: 138,7 km/u) 2. Graham Rahal (VSt/Rahal Letterman Lanigan) à 0.12 3. Alexander Rossi (VSt/Andretti) 0.71 4. James Hinchcliffe (Can/Schmidt Peterson) à 1.51 5. Ryan Hunter-Reay (VSt/Andretti) à 1.99 6. Scott Dixon (NZe/Chip Ganassi) à 2.27 7. Josef Newgarden (VSt/Penske) à 3.38 8. Ed Jones (EAU/Chip Ganassi) à 4.29 9. Marco Andretti (VSt/Andretti) à 4.83 10. Will Power (Aus/Penske) à 6.12

WK-tussenstand (na de 1e van 17 manches):

1. Sébastien Bourdais (Fra) 51 punten 2. Graham Rahal (VSt) 40 3. Alexander Rossi (VSt) 36 4. James Hinchcliffe (Can) 32 5. Ryan Hunter-Reay (VSt) 31