Directeur Opelgarages Boden brengt Limburgse dieetbox op de markt

Hasselt -

Daar is de lente, daar is een nieuwe dieethype. Nieuw dit voorjaar is de Limburgse dieetbox die aan huis wordt geleverd. De dieetformule Body2Win is ontwikkeld door Stephanie Boden (33) uit Tongeren, tot voor twee jaar nog directeur van drie Opelgarages. De koolhydraatarme maaltijd-potjes worden in Bilzen geproduceerd. “Met onze gezondheidscoach maken we het verschil. Een wifi-weegschaal zendt gewicht en vetmassa rechtstreeks door naar de coach”, vertelt Stephanie. Voedings-deskundigen echter hakken al deze populaire ketogene diëten in de pan.