"Dit is de boost die McLaren nodig had"

Volgens Eric Boullier, de racedirecteur bij McLaren, was de goede prestatie van Fernando Alonso tijdens de laatste testdag wat McLaren nodig had om met een goed gevoel en een boost naar Melbourne af te reizen.

Alonso slaagde erin om de wintertests met een tweede tijd en een goed gevoel af te sluiten. Net wat McLaren nodig had na de verschillende problemen die er opdoken tijdens de wintertests.

"Toen Fernando over de finishlijn reed was hij erg blij over de boordradio!" vertelde Boullier tegenover 'Sky Sports News'. "Hij is goedgezind. Dit was de boost die we nodig hadden alvorens we beginnen te racen."

"We proberen McLaren opnieuw te brengen waar het zich hoort te bevinden. Net zoals bij zoveel andere zaken gebeuren die dingen niet in één dag tijd. Er zullen enkele problemen opduiken en we zullen misschien steekjes laten vallen maar we zijn zeker niet verleerd hoe we snelle wagens moeten bouwen."

Tijdens de twee wintertests ondervond McLaren verschillende problemen met haar nieuwe wagen. Volgens Boullier is dat echter geen reden om ongerust te zijn. Verschillende problemen zijn volgens Boullier simpelweg toe te schrijven aan het feit dat McLaren zeer laat besliste om over te stappen naar Renault-motoren.

"We willen competitief zijn en we zoeken dan ook de limieten op," aldus de Fransman. "Doordat we vorig jaar zeer laat besloten om van motor te wisselen heeft dat voor tijdsdruk gezorgd en daarom hadden we nu enkele kleinere problemen."

"Ik ben er echter van overtuigd dat we die zullen oplossen en indien we opnieuw competitief zijn dan zullen we krijgen wat we willen," besloot Boullier.

