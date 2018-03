Eén club op twee bereikte in negen jaar Play-off 1

Voor het negende jaar op rij worden voor de titel in de Jupiler Pro League play-offs afgewerkt. Sinds de invoer ervan in het seizoen 2009-2010 slaagden elf clubs, ofwel één club op twee, erin zich te plaatsen voor Play-off 1.

Standard veroverde op de slotspeeldag het laatste plekje in PO1. De Rouches vervoegen Club Brugge, Anderlecht, Sporting Charleroi, AA Gent en KRC Genk. Voor het eerst sinds 2012 zijn de zogenaamde G5-ploegen er nog eens allemaal bij. Club Brugge en Anderlecht misten PO1 nog nooit. AA Gent staat voor een zevende deelname, Standard en Genk doen voor de zesde keer mee. Daarna volgen de afwezigen Zulte Waregem (6), KV Kortrijk (3) en Lokeren (3). Sporting Charleroi haalde voor de derde keer de top zes.

Eén op twee

Op de 22 ploegen die de afgelopen negen seizoenen de Jupiler Pro League kleurden, bereikten er 11 Play-off 1. Behalve de hierboven genoemde ploegen zijn dat ook nog STVV (2010) en KV Oostende (2016), die daarin slaagden als promovendus. KV Mechelen strandde al het vaakst op de zevende plaats (2010, 2011 en 2017).

Sinds de play-offs ingevoerd werden, veroverde RSC Anderlecht de meeste titels. De Brusselaars kroonden zich vijf keer tot landskampioen. Genk, AA Gent en Club Brugge verdelen de andere landstitels. De club die als leider aan de play-offs start, hield het 5 op 8 keer ook vol tot het einde.

De play-offs zijn ingevoerd om meer topwedstrijd te genereren, waardoor het niveau van de competitie en de Europese competitiviteit verhoogd werden. Sinds 2009 slaagden vier Belgische clubs erin de kwartfinales van de Europa League te halen. In het tijdperk zonder play-offs was dat geleden van de campagne van Anderlecht in 1996-1997.

