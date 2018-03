Tottenham springt over Liverpool naar derde plaats, maar ziet twee sterkhouders uitvallen

Brussel - Tottenham heeft zondag de dertigste speeldag in de Engelse Premier League afgesloten met een 1-4 overwinning op het veld van Bournemouth. De Spurs wippen dankzij hun vierde opeenvolgende zege over Liverpool naar de derde plaats, maar zagen wel Harry Kane en Dele Alli uitvallen met blessures.

Met Jan Vertonghen en Mousa Dembélé tussen de lijnen stond Tottenham snel 1-0 in het krijt. Stanislas (7.) opende heel vroeg de score voor Bournemouth. Aan de rust was alles evenwel te herdoen. Dele Alli (35.) verlengde een uitstekende voorzet van Aurier in doel: 1-1. Na de thee zette Son Heung-Min (62. en 87.) de bezoekers op rozen. Serge Aurier kopte in de blessuretijd de eindstand op het scorebord. Een vlotte zege dus voor de Spurs, die hun topschutter Harry Kane na een halfuur wel geblesseerd zagen uitvallen. Over de ernst van de blessure is nog niets bekend. Ook Dele Alli verdween voortijdig van het veld.