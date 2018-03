Waterloo Ducks, Dragons en Léopold blijven bovenaan na winstmatchen

Brussel - De eerste gerangschikte teams in de Audi Hockey League - Waterloo Ducks, Dragons en Léopold - hebben zondag op de vijftiende speeldag allen hun uitwedstrijd tot een goed einde kunnen brengen. Leider Waterloo Ducks won met 0-6 bij Daring, Dragons met 0-4 bij Racing en Léopold met 0-1 in Gent.

Titelhouder Dragons vond snel de weg naar doel op bezoek bij het Racing van onder meer Red Lions Tom Boon en Cédric Charlier. Van Aubel scoorde al in de eerste minuut, waarna Rubens (32.), Hendrickx (48. pc) en opnieuw Van Aubel (54.) aandikten tot 0-4. In de stand blijven de Antwerpenaars drie punten achter Waterloo Ducks hinken. Leopold staat derde, met dertig punten. Racing is vierde, met 26 eenheden.

Onderaan het klassement bleef alles zoals het was. Beerschot (4-3 bij Braxgata), Daring en Leuven (2-1 bij Herakles) verloren allen. Enkel rode lantaarn Pingouin kon een punt pakken, 1-1 bij Orée.