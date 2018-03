Van den Bergh is wederom de beste Belg op Players Championship darts

Dimitri Van den Bergh (PDC-38) is net als zaterdag de beste Belg geworden op het Players Championship 4 dartstoernooi. In het Engelse Barnsley kon hij doorstoten tot in de derde ronde, waarin hij werd uitgeschakeld door de Nederlander Jan Dekker (PDC-44).

Van den Bergh zette in de eerste ronde de Engelsman Steve Baeton (PDC-23) met 6-4 opzij, waarbij hij vier maximum 180 worpen en een 136 uitworp noteerde. De 23-jarige Antwerpenaar lukte een gemiddelde van 99.8 per drie darts, waarbij hij 64.3% van zijn uitworpen lukte.

In de tweede ronde nam hij met 6-3 de maat van Jamie Lewis (PDC-31). De Welshman, die tijdens het WK nog goed was voor de halve finale, moest toezien hoe de regerende wereldkampioen bij de jeugd met een gemiddelde van 106.3 per drie darts en onder meer twee 11-darters de vier laatste legs won.

Voor een plaats bij de laatste zestien moest Van den Bergh na een gelijkopgaande wedstrijd, waarin zijn tegenstrever de Nederlander Jan Dekker op de beslissende moment door de darts brak, met 6-4 het onderspit delven.

Kim Huybrechts (PDC-15) zette in de eerste ronde de Zuid-Afrikaan Devon Peterson (PDC-52) met 6-1 aan de kant. De 32-jarige Antwerpenaar lukte uitworpen van 98, 91 en 124. In de tweede ronde moest hij echter een nipte 6-5 nederlaag ondergaan tegen de Welshman Rhys Griffin (PDC-179) en dit ondanks een gemiddelde van 102.8 per drie darts en een uitworp van 164.

Ronny Huybrechts (PDC-42) geraakte niet voorbij de eerste ronde. De oudere broer van Kim kreeg een zware 6-1 nederlaag aangesmeerd van de Oostenrijker Rowby John Rodriguez (PDC-62).

De Schot Gary Anderson (PDC 4) domineerde net als zaterdag het toernooi. In de finale nam hij met 6-2 de maat van de Nederlander Jeffrey de Zwaan (PDC-81). Voor Anderson is het, na zijn overwinning in de UK Open, zijn derde zege in zeven dagen.

Uitslagen Players Championship 4:

Eerste ronde

Rowby-John Rodriguez (Oos/62)- Ronny Huybrechts (Bel/42)6-1

Dimitri Van den Bergh (Bel/38)- Steve Beaton (Eng/23)6-4

Kim Huybrechts (Bel/15)- Devon Peterson (ZAf/52)6-1

Tweede ronde

Dimitri Van den Bergh (Bel/38)- Jamie Lewis (Wal/31)6-3

Rhys Griffin (Wal/179)- Kim Huybrechts (Bel/15)6-5

1/16 finale: Jan Dekker (Ned/44)- Dimitri Van den Bergh (Bel/38)6-4

Finale: Gary Anderson (Sch/4)- Jeffrey de Zwaan (Ned/81)6-2