Tsjech Sisr is landgenoten De Bondt en Van Hecke te snel af

De Tsjech Frantisek Sisr (CCC Sprandi Polkowice) heeft de Ronde van Drenthe (1.BC) op zijn naam geschreven. Sisr was na 192 kilometer van Emmen naar Hoogeveen verreweg de snelste van een groep van tien vluchters. Onze landgenoten Dries de Bondt (Veranda’s Willems-Crelan) en Preben van Hecke (Sport Vlaanderen-Baloise) vervolledigden het podium.

Net zoals bij vrouwenwedstrijd moesten de mannen ook de VAM-berg en enkele kasseistroken verwerken in de eendagskoers. Ook bij hen werden twee stroken geschrapt wegens te gevaarlijk. Door het grillige weer spatte het peloton al vroeg uit elkaar.

Uiteindelijk zouden 10 koplopers uit de greep van het peloton blijven. Het was de Nederlander Floris Gerts, opgevist bij RoompotNL nadat hij zijn contract niet zag verlengd worden bij BMC en geen nieuwe ploeg vond, die in de slotfase wegsprong en tot op een km van het eind in de overwinning mocht geloven. Het groepje greep hem evenwel bij de lurven, waarop hij het nog een keer zou proberen, maar daar wederom niet in slaagde.

In de sprint zette Sisr van ver aan en haalde hij het voor onze landgenoten, goed voor zijn eerste profzege. Hij volgt op de erelijst Jan-willem van Schip op.