Appartementsbrand in Oudergem: 11 mensen gered, maar na bluswerken vindt brandweer lichaam op zolder

Bij een brand in een appartementsgebouw aan de Koninklijke Jachtlaan in de Brusselse gemeente Oudergem is zondagochtend een man om het leven gekomen. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brandweer heeft elf mensen kunnen redden, onder hen vijf kinderen. Het parket stelt een onderzoek in naar de omstandigheden van de brand.

De brand in het appartementsgebouw aan de Koninklijke Jachtlaan in Oudergem brak rond 07.30 uur uit. De brandweer kon elf mensen uit het gebouw evacueren en bracht ook de bewoners van het aanpalende pand in veiligheid, maar trof bij het blussen het verkoolde lichaam van een man aan. De man woonde op de dakverdieping en de trapkoker naar die bovenste verdieping was helemaal uitgebrand, zodat de man opgesloten zat in het brandende deel van de woning.

Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Er zou sprake zijn van een explosie, maar ook dat is nog niet bevestigd. Het Brusselse parket heeft een onderzoek ingesteld. Er is een wetsdokter en branddeskundige aangesteld, zo meldt parketwoordvoerder Denis Goeman.

“De identiteit van het slachtoffer staat nog niet met zekerheid vast”, meldt de parketwoordvoerder. “De oorzaak van de brand is op dit moment ook nog onduidelijk. Het parket van Brussel is een onderzoek gestart en heeft onder meer een wetsdokter en branddeskundige aangesteld. In het begin van de namiddag is de parketmagistraat ook ter plaatse gegaan. Daarnaast zijn nog verschillende onderzoeksdaden bevolen en uitgevoerd.”